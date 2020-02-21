回應被消失的3億元　韓紅：依法合規

內地歌手韓紅為新冠肺炎而發起捐錢、捐物資到武漢，行動如火如荼之際，突然被知名博主「司馬3忌」以實名舉報其慈善基金，當中有3億元人民幣（約3.38億港元）去向不明，而「北京巿民政局」於官方微博公開調查結果，發現有部分投資事項公開不及時，未取得公開募捐資格前有公開募捐行為，要求其限期改正。

對此，韓紅愛心基金會作出回應，指基金會於2012年成立，2016年按照大陸《慈善法》開始實施，2019年8月8日，基金會獲得公募資格。自2013年至2018年底，基金會通過官方網站和微信公眾號獲得善款289萬元人民幣（約321萬港元），佔基金會自成立以來至2018年底全部捐贈收入的1.69%，上述款項均用於慈善用途。2018年底，基金會停止了上述工作。如現行法律對上述行為性質的認定與他們當時的認知存在差異，他們會尊重法律規定。更指北京市民政局對該問題的認定，他們亦表示充分尊重，並予認同。

此外，關於為確保善款保值、增值而依法投資等事項公開的及時性問題，基金會仍需努力。未来會將按照北京市民政局的指導意見，繼續依法，為中國民間慈善事業作出更多貢獻。