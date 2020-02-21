倫敦時裝周：傳統與街頭風格相融合

環境保護是刻不容緩的社會議題，時裝界亦肩負起這重任。Tommy Hilfiger在倫敦時裝周舉行的「See Now, Buy Now」2020春季系列，傳遞着不作任何浪費和接受所有的環保訊息。

在時裝周舞台上演的TommyXLewis系列，由Tommy Hilfiger與著名賽車手Lewis Hamilton共同設計，並請來格林美奬歌手兼唱作人H.E.R.合作，今季重返 Lewis Hamilton的英國家鄉，在泰特現代美術館油庫館舉行，為呼應主題其中超過75%的服裝選用可持續性的物料，包括100%有機棉、循環再生物料、羽絨替代品和低影響的牛仔布洗水方法等。

新作將品牌傳統與Lewis Hamilton的街頭風格相融合，軍藍色、綠色與中性和螢光色調融為一體，並穿插經典條紋、美國國旗與航海印花，而H.E.R.更為12件單品，加入她親筆繪畫的圖像及抒情語錄。另外，為紀念品牌成立35周年，標誌性的HILFIGER徽章以全新圖案、色調及金銀奢華刺繡呈現，為系列添上異彩。