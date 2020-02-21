倪詩蓓疫境開咪　麥包：過後係另一天地

藝人倪詩蓓加盟新城電台主持節目，每集都會邀得不同嘉賓上來談天說地，第一集邀得麥長青（麥包）擔任嘉賓。倪詩蓓表示除了傾舊時拍戲的事，亦有個環節叫「謠言粉碎機」：「我搵過麥包啲資料，零緋聞，好難先搵到啲話題。」麥包表示好榮幸能做第一集嘉賓，笑言細細個就睇倪詩蓓演戲，而倪詩蓓即補送高帽是麥包的粉絲：「我去咗新加坡十幾年，喺嗰邊好悶，所以會買帶睇戲，揀有麥包或者鍾意嘅演員先買。」

港人靠互相幫忙

問麥包的工作計劃，他表示受疫情影響，香港很多演員都冇工開，自己之前拍過網劇，原定3、4月播出，但現時仍不知道可會延期。問可有人向他求救搵工？他說：「工作大家都知，所以唔會點開聲，希望疫情快啲過，飲食方面依家都好辛苦，少人出街，頭先我叫個外賣佢哋都好多謝我。」他又認為不需要搶廁紙，但口罩大家平時不是必需，所以未有太多儲備：「依家惟有大家盡量幫大家，我都幫人捐口罩畀啲醫護、診所、庇護工場，香港人靠互相幫忙，要團結起嚟，希望快啲過度疫情，過後係另一天地。」

疫情冇影響酬勞

問可認識在「鑽石公主號」郵輪確診的無綫化妝師？麥包說不認識：「都想八卦，但唔知邊個，同事都想關心下，每日睇到新聞都關心，希望疫情快啲過去，大家有工開。」

對於倪詩蓓在疫市開工，酬勞可受影響，她說：「暫時冇影響，等公司決定，不過都有幾個嘉賓因為疫情唔想出嚟，要延期，我都明白。」