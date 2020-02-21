煲戲演幹探　譚俊彥向青雲偷師學黑色幽默

無綫小生譚俊彥過往在電影中扮演過不同類型警察，今次在劇集《法證先鋒IV》中「升職」，重操故業再次扮演高級督察，他說：「好多人問我會唔會有壓力，比起做包青天、皇帝、大志哥反而係輕鬆得多，可能我個樣生得正直，入行已經做過好多次警察，軍裝、交通警、國際刑警都做過，曾經講過唔想再做警察角色，但另一方面就係駕輕就熟，拍得好舒服。」

年三十晚打餐飽

過去他煲過不少劉青雲的作品，在新劇中可謂學以致用，他說：「編劇想我個角色有啲黑色幽默感，要有啲劉青雲Feel，好好彩入TVB之前同青雲哥拍過戲，將佢處事、應對加咗入角色，自己又睇好多佢嘅作品。有啲睇咗片嘅人，覺得出嚟效果幾得意，可以畀人睇到另一面。」

追陳煒食檸檬

劇中譚俊彥狂追陳煒，但頻頻食檸檬，錯摸關係相當有趣。除了感情線外，與黃浩然的兄弟情更拳拳到肉，打到年三十晚，他笑說：「劇裏面講我哋平時鍾意打MMA，我哋都親身上陣，MMA戲分仲一路拍到年三十晚嗰朝早都仲打緊，真係打餐飽，親身上陣出嚟效果好好，但係打完就好攰，過年瞓足三日先補得番，都好難忘。」