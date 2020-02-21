宣萱預言做仔女奴　羅仲謙自爆侍妻受靶

藝人羅仲謙與宣萱在兒童樂園為無綫新劇《陀槍師姐2020》（暫名）開工，兩人曾合作劇集《飛虎》，今次再結劇緣，默契十足。阿謙日前報喜宣布老婆楊怡佗鼠B，心情靚爆的他未埋位時與拍檔交流湊B經，宣萱笑說：「雖然我未結婚，但身邊好多朋友結咗，所以好多意見㗎！我仲叫阿謙生多個，可以陪伴。」

大細路長駐樂園

開工期間，二人童心未泯四處找玩意，宣萱指兒時多數用零用錢扭蛋及買零食，甚少機會到兒童樂園，並對着身旁的阿謙說：「第時你一定會帶小朋友嚟，佢哋唔走你都冇辦法！」阿謙直指樂園是高消費娛樂場所，當年拍拖曾夾公仔氹女仔，問可有在太太楊怡身上出動這招？他說：「冇喎！（第時準備帶仔女嚟玩？）冇所謂，自己都長唔大，可能我仲開心過佢！（嚟呢度玩要好多錢！）到時先算，有同阿怡講過，第時要教小朋友錢嘅定義，要珍惜。」

問有孕在身的楊怡身體狀況如何？阿謙透露太太多留在家中行跑步機當運動，暫時沒有害喜情況，只是胃口大增：「佢成日話自己肥咗，我又唔覺。（脾氣有冇變？）冇乜，不過我不嬲就佢，做下靶位多，呢樣好正常，就算佢有咗BB都冇分別。」

宣萱新戲難埋尾

此外，談到新冠肺炎肆虐，影響各行各業，影視圈是重災區，宣萱透露電影《尋秦記》及《G風暴》仍有少許戲分未完成，現時無了期延遲，未知何時復工。對於老闆古天樂近日豪捐130萬個口罩給有需要人士，她大讚古仔有善心：「好好，我有需要都想問佢門路買口罩。佢會講啲說話令大家安心啲，同心抗疫。」