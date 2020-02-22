被當確診者親友　森美父母險被拒登機返港

藝人森美嘅父母被困喺疫船「鑽石公主號」多日，好彩兩老嘅新冠肺炎檢測結果呈陰性，雖然之前搭包機走人時出現阻滯，最終尋晚成功上機離開日本，啱啱就安全返到香港啦！森美喺社交網宣布呢個喜訊：「父母終於回港接受隔離，安心多點，多謝曾幫手協助的所有朋友，及專業人士，更感激所有關心的親友朋友好友，抗疫中的每一位，繼續努力！」做仔女睇住父母困喺一個高危地方實擔心到爆，今次都算係不幸中之大幸！

而原定跟森美父母同坐包機回港的18名港人，在抵達羽田機場後被國泰拒絕登機，據悉他們被日方的醫生告知與確診者有緊密接觸，但之後被通知是消息錯誤，惟國泰最終仍拒讓他們登機。森美接受訪問時表示：「對18名港人被拒上機呢件事唔太清楚，不過我爸爸佢哋都差啲上唔到機，佢哋都被投閒置散去到一個地方幾個鐘頭，臨到尾同佢哋講，有幾個人上唔到機，話佢哋係確診者嘅親密朋友，我爸爸就同佢哋（透過翻譯同日本方面）講我哋冇喎，佢哋翻查先知道佢哋日本啲資料錯，臨最後立即安排架車畀佢哋（父母）登機，剩番嗰啲香港人，應該係同確診者有親密接觸，就聽日（23號）返嚟，我諗日本資訊都比較亂。」