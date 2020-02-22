東方日報C1：莊思敏一腳踢入紙註冊閃嫁台灣CEO

去年9月宣布與台灣珍珠奶茶店老闆Brian拍拖的莊思敏，在情人節入紙註冊玩閃嫁！昨日她承認婚訊，自爆拍拖不夠3個月就被求婚，盛讚因未婚夫坦誠孝順，才肯下嫁。身為拿督千金的她揚言今年結婚，但不想大事鋪張，堅拒在香港、台灣及馬來西亞搞婚宴，就連入紙註冊都是她一人辦手續，搞結婚就如其性格一樣爽夾快！

現年39歲的莊思敏，去年9月宣布與台灣珍珠奶茶連鎖店老闆Brian拍拖數月，雖然長期分隔兩地，但感情一日千里，不時飛到台灣解相思。曾揚言每月只見男友一次的她，早前被問會否嫁去當地？她笑言：「我要做嘢，如果去台灣發展，我怕唔夠『台妹』嚟，喺香港工作舒服啲。」

言猶在耳，昨日本報發現公布戀情只有半年的她，原來於2月14日情人節當天，在香港入紙排期註冊，趕在40歲前做人妻！在擬結婚通知書上，Brian的中文名為楊秉逸，職業報稱公司董事，莊思敏比他年輕一歲，雙方同樣報稱住山頂。

秘密搵朋友幫手

秘密玩閃嫁的莊思敏，昨午4時許現身中環的化妝品店，甫入店便問職員有否口罩賣，得知冇口罩，即轉睇護膚品。之後她去珍珠奶茶店買飲品，雖然該店非男友所開，但明顯是借珍珠奶茶寄情，並邊飲邊打電話，似跟Brian傳情。

記者上前問閃嫁一事，莊思敏聞言初時愕然，之後甜笑大方承認婚訊，更自爆拍拖不足3個月，Brian已求婚，但她笑言不記得求婚月份：「好似係十月，我唔係好記得。當時我哋去布吉旅行，原來男友一早搵咗啲朋友嚟搞布置，期間佢突然叫我去做Spa，趁我做Spa時，佢同朋友去布置。我做完Spa，佢就拎住紮花同戒指跪地求婚，我係好Surprised，突然見佢好多朋友喺度，但我得兩個朋友在場，阿妹都唔知。」

問到為何拍拖不足3個月便答應求婚？她說：「差唔多啦！佢真係對我好好，好細心、好坦誠、孝順，相處舒服最緊要。（父母點睇？）最開心當然係爸爸媽媽，佢哋初時知道求婚都好愕然，但見過男友後好滿意。」她坦言會今年結婚，但拒絕透露日期，要保持神秘感，並指不會在香港、馬來西亞及台灣分三地大搞婚宴：「我唔想大搞，怕煩，唔想花好多心力去搞Party，唔想搞嘅過程中有拗撬，又怕請漏親朋。」但她指男友想大搞，只是順她意願。

唔心急造人

由於疫情關係，台灣加強防疫管制，由本月7日起港澳人士入境台灣後，需要接受居家檢疫14天。本月6日到台灣會男友的莊思敏，12日返港後，獨自委託律師辦申請註冊，男友並不在場。問到為何選擇情人節入紙？她笑言：「冇特別意思，純粹當日我同律師得閒。」至於會否急急造人？她表示一切隨緣。另外，日前派口罩給長者的她，問到是否仍要撲口罩？她說：「有呀！好彩我有批口罩，希望下星期順利到港派畀人。（男友幫你？）佢想，但依家台灣禁止出口，之前我喺台灣嘗試喺市面搵，但真係買唔到。」

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