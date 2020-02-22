家變？14日隔離期滿　蔣雅文被檢疫員約見面

早前由香港返到台灣嘅蔣雅文，要接受14日家居隔離，隔離期終於結束回復自由喇！呢10幾日佢過得好充實，將囤積多時嘅底片攞出嚟沖印，仲話已經準備好發表，叫大家記得要睇佢嘅「畢業禮」，但網民似乎只係關心「檢疫員之戀」，事關每日都會有人打畀佢，有一次檢疫員「暖男」上身所以令蔣雅文留下深刻印象！

而蔣雅文都好識做，留言：「今早帶著（着）依依不捨的心情 接了檢疫男最後一通電話（我知道大家只對這個感興趣(´-ι_-｀)我以為這短暫的緣份（分）就到此結束了 沒想到出現劇情大逆轉...我都不知道該不該告訴大家了(〃ﾟ∇ﾟ〃)就是惹...那個...檢疫男說要約我見面...我該去嗎？|墙| ू‾᷄ω‾᷅)」

唔少網民都睇到心跳加速，個個都叫佢要去，有人就話：「重點是你能不去嗎🤔？」但唔好唔記得其實佢係結咗婚，所以有人就建議：「帶着朱某（老公）去見檢疫男😂😂😂」仲笑言今次會唔會家變？蔣雅文亦有回覆網民：「男人係咪要有危機感先會對老婆好🧟‍♀️」睇嚟「朱某」要檢討吓喇，不過亦有網民話覺得大家諗多咗啫，係咪健康檢查咋！