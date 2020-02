新冠肺炎疫情肆虐,藝人郭少芸早前搭飛機到馬來西亞時以Full Gear上陣,準備好口罩、眼罩、浴帽、膠手套同噴霧式風扇等多樣抗疫用品,保護措施做到足。呢日佢就離開馬來西亞,起程到泰國曼谷。佢喺社交網上載於機艙內嘅自拍照,雖然今次佢未有再以全副武裝上陣,但一樣不敢鬆懈,佢透露:「座位消毒、全身衣服消毒、鞋消毒、洗完手消毒、不吃、不喝、不上廁,今次gear輕便多了,沒有了diffuser、眼罩、浴帽、雨衣、手套,希望一切順利,兩小時後landing bangkok,一路平安。 」

另外,藝人李施嬅亦搭飛機離開香港,佢喺社交網上載照片,見佢戴上口罩及墨鏡,並以消毒酒精為座位清潔,佢又留言:「最近常常打掃。希望回來的時候疫情會告一段落。See you soon Hong Kong! Take care everyone! 」