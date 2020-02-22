自認大男人！黃浩然等緊黃心穎約見面

藝人黃浩然在劇集《多功能老婆》飾演渣男備受注目。日前他接受電台節目主持車淑梅訪問，談到初入行時首見自己現身大銀幕非常有滿足感，可惜後來香港電影走淡，只轉戰電視界，由不知天高地厚的「死o靚仔」到擔當男主角。而浩然對最近熱播的《法證先鋒IV》寄望甚高，他更謂：「為咗有更好嘅演出，我重溫咗之前三集《法證先鋒》。小青姐（梅小青）要求好高，人人拍古裝都唔敢畀佢望太耐，因為個妝隨時要從頭執過……佢（小青姐）事事親力親為，驗屍咁驗。今次劇本好精細，演員要95%跟晒台詞，唔係人人都食得起，我當然不敢怠慢，食飯、瞓覺、上洗手間都背緊台詞，我依家發音標準咗好多。」

重拍《法證》嗌好彩

問到與黃心穎的戲份要重拍會否感到可惜？浩然表示：「當時都擔心套劇出唔到街，幸好有三個好彩：好彩公司畀咁大資源重拍呢部份；好彩所有演員都有期；好彩我未剪短頭髮……，其實同心穎合作好好㗎！係好愉快嘅經驗。」他又謂：「依家由湯洛雯（靚湯）補上，我爭取同佢排戲，仲喺去台灣拍外景嘅前兩日，我哋排晒戲先出發，現場一氣呵成，其實阿湯都好有經驗。」

浩然希望觀眾將焦點放在阿湯的努力上，因為她的角色十分複雜，要演繹多種不同層次的內心狀態，確實花了不少功夫。就黃心穎早前返港，浩然謂：「我大男人一個唔會騷擾佢喇！如果佢要約我哋隨時歡迎，佢應該自己可以復原到嘅！」

對電影仲有期望

他在電影圈仍有情意結：「就係希望師傅杜琪峯唔好咁快退休，我要做佢一套戲嘅男主角。我依家係電影圈新人。我一直覺得自己係『麻煩友』，連太太都話我難服侍，其實我已經改咗好多，我嘅字典係你唔鍾意我，都唔好憎我！仲有，六年前因大病冇咗《張保仔》主角之後，我更加明白家庭與事業取得平衡仲未足夠，要家庭、事業同健康三線並行先算成功！」