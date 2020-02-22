患腦膜炎昏迷！韓馬利內疚冇好好對老公

藝人韓馬利（Mary）日前接受電台訪問時，提及去年八月底突然在網上自爆曾經患腦膜炎，一度於醫院昏迷一星期。奇迹於短時間完全康復後，她表示因為一場大病，才醒覺到丈夫對她的愛，及對她照顧的無微不至，令她感到悔疚：「我之前常以工作及朋友先行，甚至他病，也趕着去上班，從沒了解他感受。大病後我們坦誠談了很多，老公指自己就像一本放在我床頭三十年沒看過的書，很想我細看，他曾經很難過。我真的很內疚，我感恩有這場病，讓我醒覺可以改變去彌補，現在我萬事以老公為先！」

她有過三段婚姻，自認入行時事業心不強，多次被感情拖累事業。她更詳述了兩次離婚的原因，與及曾經因為第二任丈夫有第三者一度自殺，最終因為信仰走出人生谷底兼找獲真愛：「第一任丈夫其實很好，只因我太年輕結婚，嬲他及其家人竟然相信外間傳我跟何守信的緋聞；第二任丈夫是我發現有第三者，沒錯！我覺得自尊全無選擇過結束生命，那時TVB給我佷多機會，因為我表現不好又請假，自然沒有人再用你。最後，我最感激鄭明明，是她鍥而不捨找我去藝人之家，重拾信仰，再間接讓我認識現在的老公。」