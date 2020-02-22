做女漢子唔怕毀女神形象　倪晨曦婚後唔減產

藝人倪晨曦（Elva）與鄺芷凡為香港開電視主持的節目《五星級絲打》走勻全港，介紹絲打吃喝玩樂、美容、化妝、運動的好去處。問到可擔心外界與類型相似的無綫節目《姊妹淘》比較？倪晨曦笑說：「大家唔同風格，我哋係女漢子風格，我哋表面斯文，但性格其實都好爽朗、好直。同埋市面都應該多啲呢類節目，畀觀眾多啲選。」Elva笑謂不會擔心在節目中的女漢子風格會破壞她的「女神」形象：「一向都冇乜女神形象，大家睇相可能會畀相呃咗，但係有睇片都知我唔係好斯文嘅女仔，哈哈。」

Elva表示現時心情輕鬆，集中精神拍好節目，也忙於打理剛開設的瑜伽studio，婚禮則主要由未婚夫籌備。問到婚後可會減產？她說：「婚後都會工作照舊，我係工作狂嚟，佢都知我性格，好支持我，唔會投訴。」她指婚後生BB會隨緣，暫時未有「造人」計劃。

而鄺芷凡在節目中做測試專員，除了要試食、更有浸溫泉、歎spa的鏡頭等，她笑說：「我抱住大無畏精神去為大家測試，佢哋唔係蝦我，係要去測試推介畀大家啫，佢哋high tea都有帶埋我去㗎。」兩人又希望節目可以衝出香港，異口齊聲指最希望到日本拍外照，認真姊妹齊心。

場地：Kowloon Party Room

倪晨曦：

服裝：Maje

髮型：Eas Fu@Admixhairstyling

化妝：Janice Lam@glowmakeupacademy

鄺芷凡：

服裝：METHODOLOGY