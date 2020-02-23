趕戲遊魂唔見嘢　鄧佩儀騰雞四圍搵

藝人鄧佩儀（Gloria）與羅仲謙（謙謙）現身土瓜灣為無綫新劇《陀槍師姐2020》（暫名）開工。將為人父的謙謙一顯身手拍打戲，而Gloria則化身「文青女神」，輕鬆踩單車，吸引不少途人睇熱鬧。

搵唔番心掛掛

由於天氣回暖兼陽光普照， 踩單車的Gloria看似十分享受，鏡頭下飄逸程度更可媲美廣告效果，然而鏡頭背後卻心驚驚，事關完成戲份後，Gloria竟發覺自己遺失了戲中所佩戴的手錶，且於服裝車遍尋不獲，當記者要求做訪問時，她心不在焉回道：「可唔可以等我再搵吓先？」

Gloria與工作人員花了不少時間找尋，最終仍「不得要領」，她惟有步離車廂受訪，且解釋：「其實我同時開緊兩部劇，呢四日瞓得好少，依家好似靈魂出竅咁，我覺得可能喺啲衫堆度見唔到。」雖然道具手錶不算貴重，但因已連戲，台前幕後才顯得如此緊張。

唔夠休息嗌充實

對於嚴重缺乏休息，她形容現在生活「幸福兼充實」，又指自己為《陀》劇角色下了不少心機，今次能與兩大型男謙謙及洪永城合作大感新鮮，會好好把握機會。由於趕時間，Gloria最終被接載離場，「尋寶」只能交由工作人員繼續代勞。

謙謙打戲勁投入

至於謙謙則與一眾藝訓班新人，投入拍攝打戲。他笑說：「拍呢啲街頭打交唔算辛苦，我記得以前拍電影，度嗰啲古裝招式先難，又要記又要吊威吔咁。」鏡頭前他氣場攝人，謙謙解釋：「唔打得都要睇得嘛，對手都有付出，唔可以吓吓NG累人呀。」

談到Gloria「失錶」，謙謙表示：「有時太攰好容易發生呢啲情形，佢算好有交帶喇，點都要留低幫手搵。其實我覺得一定會搵得番嘅，有時啲嘢你唔搵佢，佢就出現喇。」《陀》劇最快6月左右才煞科，而太太楊怡預產期為5月，謙謙坦言：「男性侍產假得3日咋，都已經同劇組講咗聲，希望盡量搞得掂啦。（入產房？）依家疫情咁嚴重，好似唔得，不過如果到時雨過天青嘅話，我就會有足夠心理準備，一定會陪佢去入，經歷呢個難忘嘅時刻。」