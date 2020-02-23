東方日報C2：鄧佩儀片場失手錶騰雞四圍搵

藝人鄧佩儀連趕兩套戲，搞到「靈魂出竅」，昨午在片場遺失手錶，遍尋不獲的她心情極度低落，幸獲台前幕後體諒及出手相助。

鄧佩儀（Gloria）與羅仲謙等昨午現身土瓜灣，為無綫新劇《陀槍師姐2020》（暫名）開工。將為人父的謙謙顯身手拍攝打戲，Gloria則化身文青女神，輕鬆踩單車，吸引不少途人駐足睇熱鬧。

昨午天氣回暖，陽光普照，踩單車的Gloria看似十分享受，鏡頭前形象飄逸，媲美廣告效果，鏡頭背後卻心驚膽顫！事關完成戲份後，她發覺自己遺失了劇中佩戴的手錶，在服裝車遍尋不獲，記者要求做訪問時，亦心不在焉地表示：「可唔可以等我再搵吓先？」

怕影響連戲

Gloria與工作人員花了不少時間尋找失物，可惜最終依然無功而回，惟有離開車廂受訪，她說：「我同時開緊兩部劇，呢四日瞓得好少，依家好似靈魂出竅咁，可能喺啲衫度，見唔到。」雖然道具手錶不算貴重，但因為要連戲，所以台前幕後才如此緊張。對於缺乏休息，她指刻下生活幸福兼充實，又自言為《陀》劇的角色下了不少苦功，今次能與兩大型男羅仲謙及洪永城合作大感新鮮，會好好把握機會！由於趕時間，Gloria最終由工作人員接載離開，「尋寶任務」只好交由工作人員代勞。

埋身打鬥超兇狠

至於謙謙與一眾藝訓班新人投入拍攝打戲，疫情未退，眾人卻要在垃圾堆打鬥，更打到瞓街，危機處處！謙謙笑說：「拍呢啲街頭打交戲唔算辛苦，記得以前拍電影，度嗰啲古裝招式先難，又要記，又要吊威吔！」講到鏡頭前的他氣場懾人，謙謙笑說：「唔打得都要睇得嘛！對手都有付出，唔可以吓吓NG累人。」提到拍檔Gloria遺失手錶，謙謙說：「有時攰得滯好易發生呢啲情形，佢算好有交帶喇，點都要留低幫手搵。我覺得一定搵得番嘅，有時啲嘢你唔搵佢，佢就出現喇！」

《陀》劇最快約6月才煞科，太太楊怡的預產期則為5月，謙謙坦言：「男性侍產假得3日咋，已經同劇組講咗聲，希望搞得掂啦！（會唔會入產房？）依家疫情咁嚴重，好似唔得，不過如果到時雨過天青嘅話，我就有足夠心理準備，一定會陪佢入去，經歷呢個難忘時刻！」

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