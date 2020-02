「十優港姐」麥明詩依家身在台灣工作,因為疫情關係,台灣暫停受理香港同澳門居民申請臨時入境停留,所以麥明詩都唔敢返香港,選擇繼續留喺當地。

而喺台灣住酒店嘅佢,喺社交網透露酒店幫佢升級房間,麥明詩仲好開心透露有個大浴缸,不過個浴缸並唔係拎嚟浸浴,而係用嚟洗底褲,原因係因為返唔到香港,所以要自己洗底褲替換:「you wash your underwear because you've been stuck here for almost a month (留咗喺度成個月,所以要洗底褲)#出咗境就入唔返嚟」