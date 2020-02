NAACP頒獎禮舉行　Beyonce成大贏家8歲女兒亦獲獎

每年一度《51屆美國全國有色人種協進會形象頒獎禮》(NAACP Image Awards)昨日於加州舉行,一眾名人紅星均有出席。結果美國樂壇天后Beyonce勇奪7獎成為全晚大贏家。

Beyonce除了獲最傑出女歌手獎之外,她亦憑迪士尼電影《獅子王》(The Lion King)創作的歌曲《SPIRIT》獲最傑出傳統歌曲獎及最傑出原聲大碟獎,其中她與女兒Blue Ivy等歌手合唱的《Brown Skin Girl》亦獲最傑出合唱獎。Blue有份唱之外,她亦有份參與創作。8歲小小年紀已獲獎,認真巴閉!就連外婆天娜(Tina Knowles-Lawson)亦於Instagram報喜訊並恭喜Blue係年紀最細的歌手獲主要獎項!

此外,Beyonce亦憑Netflix演唱會電影《HOMECOMING:Beyonce 電影作品》(Homecoming: A Film by Beyonce)獲最傑出綜藝節目,而該大碟《Homecoming: The Live Album》亦獲最傑出大碟,她主唱的《Before I Let Go》則獲最傑出當代歌曲獎。

除了Beyonce橫掃NAACP多個獎之外,美國巨無霸新紮天后Lizzo奪年度娛樂家大獎。美國樂壇天后Rihanna則獲NAACP主席獎。而歌手Bruno Mars亦獲最傑出男歌手獎。至於電影方面,劇情片《以公義之名》(Just Mercy)亦獲3獎。其中男星Michael B. Jordan擊敗愛迪梅菲(Eddie Murphy)與「黑豹」Chadwick Boseman等強勁對手而封影帝!而同片的占美霍士(Jamie Foxx)亦憑片中精彩演出勇奪最傑出男配角,影片亦獲最傑出群體演出獎。至於影后方面,雷碧達尼安高(Lupita Nyong'o)憑《我們.異》(Us)獲獎。