由荷里活著名男星夏里遜福(Harrison Ford)主演的新作《極地守護犬》(The Call of the Wild)前日於北美開畫,預計開畫三日將勁收2,800萬美元力壓上周票房冠軍《超音鼠大電影》(Sonic the Hedgehog)成為本周北美開畫票房冠軍!

《極》是改編自美國文學名著《野性的呼喚》,故事由原本生活於美國南部加州的混種狗巴克(Buck)出發,原本生活無憂,卻遭好賭園丁偷走販賣,輾轉流落到嚴寒極地阿拉斯加充當雪橇犬,最後在一次危難中遇上由福伯飾演的主人。《超》第二周開畫票房雖然勁跌57%但票房仍然高企,上映10日累積票房高達1.05億美元。