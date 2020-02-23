最討厭藝人！東出與狐狸精唐田英里佳入圍

東出昌大、唐田英里佳和澤尻英龍華（右圖）因負面新聞，被讀者選為最討厭藝人。

日本雜誌《週刊文春》每年通過讀者投票選出「最喜愛、最討厭男星及女星」，下月31日下午6時截止投票。雜誌今日在網上公布目前各組別得票最多頭10位，最近爆出背妻偷食的男星東出昌大，搭上狐狸精唐田英里佳，兩人齊入選最討厭男星及女星，吸毒被捕的澤尻英龍華亦被讀者嫌棄，入選最討厭女星行列。至於搶人老公搞不倫戀的女星鈴木杏樹，暫時未見入圍，但相信走唔甩。而木村拓哉與石原聰美則繼續有人喜愛有人討厭，兩個榜都入圍。

最喜愛女星：天海祐希、綾瀨遙、新垣結衣、石原聰美、土屋太鳳、戶田惠梨香、能年玲奈、濱邊美波、廣瀨鈴、米倉涼子

最喜愛男星：阿部寬、木村拓哉、草彅剛、齋藤工、菅田將暉、田中圭、玉木宏、中村倫也、長谷川博己、山田孝之。

最討厭男星：大泉洋、木村拓哉、坂上忍、竹內涼真、藤岡靛、二宮和也、東出昌大、福山雅治、室剛、橫濱流星。

最討厭女星：有村架純、石原聰美、泉平子、唐田英里佳、澤尻英龍華、土屋太鳳、橋本環奈、廣瀨鈴、本田翼、松岡茉優。