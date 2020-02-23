疫境下慶生　馮允謙用掌風整熄蠟燭

歌手馮允謙 （Jay） 昨日生日，雖然要在工作中度過，但公司同事特別在工作前特別為他準備一個驚喜生日會，因為抗疫關係大家都戴上口罩，所以因此Jay舉行了人生第一次的口罩生日會。Jay說：「呢個會係聽揀demo揀歌，所以我下張唱片第一首揀嘅歌會係今日生日誕生。」

當Jay踏入會議室一刻，發現開會同事比平日多時，便赫然發現枱上放有大大的生日蛋糕及寫滿祝福語句的生日咭，同事知道他看不懂中文，更特別畫上滿滿的心心以表心意。因為抗疫關係，經理人林珊珊特別叮囑他出外記得戴口罩，所以他吹蠟燭時也特別地以掌風配合來成事。他開心說：「好多謝大家咁細心畀我一個驚喜，雖然係生日，但好開心可以同大家一齊開會，傾我今年嘅新計劃，今日大家一齊聽我嘅demo，然後揀我今年第一首製作嘅歌，其實咩味嘅蛋糕我都鍾意食，因為我好為食，好鍾意食甜品。」

他透露每一年他的家人，都會在21號晚上十二點正，為他獻上一個生日蛋糕，他說：「佢哋每年都唔會事先講，因為每年都會，所以唔係一個好大嘅驚喜，但對我來講就好sweet，因為無論幾忙佢哋都會抽時間陪我一齊過，所以我好感恩。」說到生日願望，他說：「希望今年可以寫更多好聽嘅歌，因為啱啱呢張唱片《DETOUR》每隻歌無論曲、詞及編曲，我都覺得好好聽，所以希望今年可以出多啲好歌，同埋做多啲live表演，唱歌畀大家聽。」