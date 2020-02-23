小巨蛋開騷　青峰叫大家戴好罩

新冠肺炎疫情影響至今，中港澳門、星馬，甚至美加等多地的演唱會好多都要延期或取消，台灣歌手吳青峰的巡迴演唱會昨晚無懼疫情，在台北小巨蛋盛大舉行。青峰與嘉賓9m88一連演唱《Everybody Woohoo》、《巴別塔慶典》兩首歌曲。青峰則興奮說：「9m88耶！我竟然跟《Everybody Woohoo》的原唱之一唱這首歌，大家有嚇到嗎？口罩要戴好喔！不要嚇到掉了。」

演唱完《太空船》，全場起立大喊安歌，青峰再度現身舞台上，回憶在高中三年級時，參加附中的天韻獎，當時甚麼音樂都不懂、ㄧ首歌也不會寫的他，卻參加了創作組，青峰笑言：「為了賺點零用錢，逼自己寫了《窺》這首歌。」沒想到竟得獎了！他隨即歡迎當年負責編曲的同學、現已是金曲製作人的王希文出場，全場熱烈鼓掌、歡聲雷動！

兩人上次同台已是20年前，王希文表示ㄧ直在做幕後工作，沒想到會站上小巨蛋，笑說出外還是要靠朋友，青峰直讚他這麼帥做幕後太可惜，但也不忘爆料以前總考第一名的希文，為了保持中分髮型，連睡覺都要戴泳帽，並開玩笑要全場把這個秘密帶進墳墓，青峰也加碼爆料自己因為怕遲到，所以經常穿着制服睡覺；語畢，他和希文帶來一同創作的《窺》這首歌。