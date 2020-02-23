唔敢入院　《雍正王朝》杜雨露肺癌寓所病逝

曾在《雍正王朝》飾演忠臣張廷玉，屬內地國家一級演員的的杜雨露，在本月21於哈爾濱寓所因肺癌病逝，享年79歲。由於武漢肺炎疫情肆虐，他不敢入院，留在家中治理，在寓所病逝後，家人表示在此特殊時期，後事一切從簡。

杜雨露留給世人的遺言為「宇宙這麼大，我們還會遇見」，網民紛紛表示哀痛及惋惜。對於痛失演藝前輩，圈中人及觀眾也深感惋惜。中視協演員工作委員會官方微博，近日公布國家一級演員杜雨露的死訊。

杜雨露1960年畢業於哈爾濱藝術學院，早年從事話劇工作，至1979年演出電影《姦細》正式入行，代表作有《雍正王朝》張廷玉、《大宅門》白萌堂、《天下糧倉》米汝成、《神醫喜來樂》王天和及《康熙秘史》鰲拜等。杜雨露跟太太朱詠鈺結婚58年，育有一子兩女，兒子杜剛曾是黑龍江乒乓球教練，教導世界乒乓球冠軍孔令輝。由於杜雨露75歲後身體狀況大不如前，開始淡出幕前。

電視劇《奮進的旋律》的演員李東學轉發中視協演員工作委員會有關杜雨露病逝消息的微博，稱「老爺感恩您把最後一部的精彩留給我們，不忘初心，砥礪前行。」《奮》是在去年6月在溫州開拍，亦是杜雨露最後的作品。