容祖兒雲頂巡唱　打Twins關智斌主意

樂壇天后容祖兒近月忙於世界巡迴演唱會，抱住「Show Must Go On」信念，繼續踏上歐洲及東南亞舞台。她變身「空中飛人」，完成美國巡迴演唱會後，將於3月3日及9日分別於荷蘭及英國倫敦繼續開騷，5月31日再到加拿大唱一場。日前她空降馬來亞西舉行記者會及歌迷聚會，宣傳3月21日假雲頂舉行的《Love in Genting巡迴演唱會》，雖然馬國亦有新冠肺炎確診個案，但無阻歌迷見祖兒的心，當日有約500位傳媒及歌迷出席，大會亦做足防疫措施，每位進場人士必先量體溫，以策安全。

同歌迷互Love

席上，祖兒與一眾嘉賓開香檳預祝演出順利，她表示會跟歌迷重溫入行20年來的歌曲。問到馬國一站有何特別安排，她指歌迷是最幸運的一群，因可能有Twins及關智斌任特別嘉賓：「佢哋喺馬來西亞拍緊網劇，我開騷嗰日佢哋都仲喺度，我會問吓佢哋開早班定夜班，睇吓佢哋嚟唔嚟到啦！」難得四位好友共聚一地，祖兒透露抵埗後即約飯局，與蔡卓妍食盡地道美食，包括榴槤、魚頭米及椰漿飯，不過大飽口福過後就要付上減肥代價，故她打算在馬國期間日日做運動，而她亦坐言起行，在Instagram上載於酒店房來回跑的短片。

祖兒自言已第七次登上雲頂做騷，大冧歌迷說：「好似我個騷名『Love in』咁，如果我哋唔係互『Love』，都唔可以唱咁多次。」又說從沒唱過馬國歌曲，今次或可嘗試唱一首易上口的。至於服裝方面，她說：「唔會刻意少布，最緊要靚，着出嚟好睇。」