容祖兒雲頂巡唱　打Twins關智斌主意

樂壇天后容祖兒近月忙於世界巡迴演唱會,抱住「Show Must Go On」信念,繼續踏上歐洲及東南亞舞台。她變身「空中飛人」,完成美國巡迴演唱會後,將於3月3日及9日分別於荷蘭及英國倫敦繼續開騷,5月31日再到加拿大唱一場。日前她空降馬來亞西舉行記者會及歌迷聚會,宣傳3月21日假雲頂舉行的《Love in Genting巡迴演唱會》,雖然馬國亦有新冠肺炎確診個案,但無阻歌迷見祖兒的心,當日有約500位傳媒及歌迷出席,大會亦做足防疫措施,每位進場人士必先量體溫,以策安全。

同歌迷互Love

席上,祖兒與一眾嘉賓開香檳預祝演出順利,她表示會跟歌迷重溫入行20年來的歌曲。問到馬國一站有何特別安排,她指歌迷是最幸運的一群,因可能有Twins及關智斌任特別嘉賓:「佢哋喺馬來西亞拍緊網劇,我開騷嗰日佢哋都仲喺度,我會問吓佢哋開早班定夜班,睇吓佢哋嚟唔嚟到啦!」難得四位好友共聚一地,祖兒透露抵埗後即約飯局,與蔡卓妍食盡地道美食,包括榴槤、魚頭米及椰漿飯,不過大飽口福過後就要付上減肥代價,故她打算在馬國期間日日做運動,而她亦坐言起行,在Instagram上載於酒店房來回跑的短片。

祖兒自言已第七次登上雲頂做騷,大冧歌迷說:「好似我個騷名『Love in』咁,如果我哋唔係互『Love』,都唔可以唱咁多次。」又說從沒唱過馬國歌曲,今次或可嘗試唱一首易上口的。至於服裝方面,她說:「唔會刻意少布,最緊要靚,着出嚟好睇。」