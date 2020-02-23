王鶴潤發霉大半年　剃頭博翻身

內地劇《延禧攻略》前年播出時熱爆亞洲，令「魏瓔珞」吳謹言及「富察皇后」秦嵐紅透半邊天，最近《延》劇番外篇《金枝玉葉》播出，飾演魏瓔珞女兒昭華公主的女星王鶴潤備受注目，更被讚「氧氣女神」！

童星出身做閒角

現年25歲的王鶴潤早於5歲已入行，曾在兒童劇中做主角，長大後參與多套劇集包括《如懿傳》、《扶搖》及《知否知否應是綠肥紅瘦》，大多演公主的她一直只是配角，星途不算順利，加上近年內地影視陷寒冬，累她簽約了3部戲但都拍唔成，坐足冷板櫈大半年！為爭取機會，她不惜犧牲靚女外形，為電影《誰的青春不迷茫》剃光頭，終贏得主角之位。片中她要笑着剃頭，但剃到一半忍不住哭了，自嘲太醜，睇到粉絲勁心酸！

網友喪Like呵番

不過其光頭Look獲網友讚賞，指冇頭髮不損其美貌，濃眉圓眼依然索爆，甚至有網友分析：「剃了光頭還是一樣秀氣，她根本不需要頭髮，靠的是實實在在的漂亮五官！」

至於私下的王鶴潤並非一般斯文淑女，性格古靈精怪的她，經常上載不同造型的自拍照，無論英氣、純情、可愛還是Punk Look都能駕馭，單憑性格已吸納不少粉絲。

王一哲化敵為愛

在《金枝玉葉》中與王鶴潤搭檔的王一哲飾演福康安，他本想向魏瓔珞及昭華公主報殺母之仇，卻與昭華產生真感情！成功贏得此角的王一哲現年25歲，是新疆維吾爾人，古裝Look清秀俊朗，之前跟「傅恆」許凱演出的劇集《烈火軍校》，軍人Look則夠Man，外形宜古宜今，是被睇好有望上位的新生代演員。他在《烈》劇中更唱埋歌，解鎖歌手身份，演、唱俱佳冧死女！