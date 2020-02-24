三間學校冇得開　狄以達轉攻網上教舞

跳唱歌手狄以達有3間跳舞學校，分別在九龍灣、旺角及將軍澳，由2月份開始就沒有開放，面對嚴重的新冠肺炎疫情，達仔也努力想方法去應變，他在社交平台透露跟老師們討論網上教舞是否可行。

鼓勵學生做運動

達仔回覆東網坦言剛開始試驗網上教學，他說：「其實online教跳舞的確較困難，因為學跳舞很需要學生、老師不斷互動，學生從模仿、理解、學習都需要即時指導，不過現在試驗的這種網上師徒學習方式也很好，我先讓大概40人試驗了一星期，我把舞蹈的基本功暫分為四個level，每天都會在網頁上提供教學和練習，學生需要即日自拍功課給我，我和老師會給予意見，呢個方法係鼓勵學生每日都多啲運動，唔好只係做功課，而且學生要交足功課，我先會視像教佢哋。其實呢個方法係參考電影《華爾街狼人》裏的主角真人版。」

他坦言疫情不單影響其三間跳舞學校，他派老師去全港的小學、幼稚園近50個單位，也因為停課而大受影響，他說：「老師佢哋先係最受影響，因為手停口停，惟有安撫一下佢哋。」

嘆業主唔減租

達仔自己的唱歌工作當然都不例外有些影響，原本新歌曲在上年7月推出、但都不斷延期，他說：「《安樂蝸》電視節目就keep住每星期都有拍攝，希望遲啲好啲。」至於生意方面，他說頂住先，明白每個行業都很難行，現在需要穩守、開源節流，他說：「業主又唔肯減租，希望政府相關部門能提供更多協助給予教學工作者、自由工作者等等，因為依家啲援助措施只係受惠於某部份嘅機構。」