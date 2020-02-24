七間舖疫市頂得住　蘇志威搞健康申報

新冠肺炎重創百業，部分商戶更捱不住要停業。出名為星級精算師、有生意頭腦的「蘇老闆」蘇志威，經營四間舞蹈學校「iDance」及三間洋服店「LUXE TUXEDO」，在嚴峻的新冠肺炎疫情下，雖然生意受影響，但仍咬着牙關捱下去。不少市民減少外出及人群聚集以抗疫，但蘇志威深明減壓也是攻打疫戰的關鍵之一，所以旗下舞蹈學校照常營業，由學員按其所需來上課，藉跳舞來減壓。他更在網上發文指員工是他最着緊，故已向每位員工派發三盒口罩及消毒用品，另額外向各員工派20個口罩，希望他們見到露宿者或清潔工人等有需要人士，會轉贈外，又指公司已捐贈口罩給低收入家庭。大批網友留言讚他為「絕世好老闆」：「不如你請我」、「愛心老闆，蘇老闆好有愛！」據知他花了六位數字買入口罩及消毒用品。

上堂送搓手液

蘇志威接受東網訪問，說在海外訂購數百盒口罩到港兼派發給員工，而為保客人及員工的健康，實施全面的防疫工夫。他說：「每間學校清潔同消毒次數比以前加強咗三至四倍以上，每個嚟上堂嘅學生我哋會送一支搓手液，無論員工或客人嚟學校時要量體溫，客人要填健康申報表，例如有冇發燒或外遊。（客人填表有冇反對？）反而客人覺得咁做好好，令佢哋好安心，完全唔介意！」

有危便有機，蘇志威創辦舞蹈學校時，適逢2009年金融海嘯，現遇上令全球色變的新冠肺炎，重創百業，他堅持撐下去，他說：「生意當然有影響，（蝕幾多？）唔方便講，但希望做落去，同員工、市民共度時艱，員工同之前一樣，唔會有無薪假或縮短工時，員工士氣都好高漲。」由於校址位於旺區，他曾跟業主商討減租問題，惟只有個別業主答允。至於洋服店的生意，他說：「一定有影響，少咗人出街買嘢。（學校同洋服店加埋，你頂唔頂得順？）哈！我底子厚，頂得住！」續說太太劉小慧已從以色列訂購醫學級搓手液，稍後會在官網以成本價發售，兩夫婦各有各做，齊齊替港人加油。

家燕媽媽藝術中心停學

另外，薛家燕經營「家燕媽媽藝術中心」為兒童提供藝術課程，現時停課以策安全，她說：「學校有200幾名學生，每堂連家長有幾十人，我都好擔心因為聚集而有人受感染，所以我都係跟教育局呼籲，等到3月中復課後，中心先開番。（好多家長煩惱小朋友喺屋企悶爆？）係呀，家長係明白嘅，但佢哋隔日打嚟問幾時開，學生係好想出吓嚟玩，但依家疫情問題，要遲少少啦！」她又表示拍了抗疫短片來集氣。