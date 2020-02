美國新紮天后Billie Eilish認真巴閉!她為新一集占士邦片《007:生死有時》(No Time To Die)主唱同名主題曲,成為占士邦片史上最年輕的主題曲主唱歌手。而首歌上星期推出後雖然口碑好壞參半,但仍然大受歡迎,即登上iTunes暢銷榜No.1。成為占士邦片以來首位唱主題曲的女歌手登上銷量榜榜首位置!

原來多年來占士邦的主題曲無緣登上暢銷榜冠軍,多年來只有2015年由英國同志男歌手Sam Smith為占士邦片《007:鬼影帝國》(Spectre)主唱的主題曲《Writing's On The Wall》打入No.1位置。而之前英國巨肺天后Adele與樂隊Duran Duran主唱的邦片主題曲《Skyfall》與《A View to A Kill》雖然大熱但都只能排第2位未能登榜首。至於麥當娜(Madonna)2002年主唱的《Die Another Day》亦排第3位與No.1無緣!