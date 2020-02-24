東方日報C1：蘇志威疫市變招求存7舖頂得住

新冠肺炎重創百業，部分商戶更捱不住要關門，坐擁七間舖的蘇志威，除向員工及客人派消毒用品外，更要求客人填健康申報表。生意雖受疫情影響，但他坦言：「我底子厚，頂得住！」而狄以達則變招改為網上教學，隔空傳授「舞」功，保障導師與學員。

出名為星級精算師、有生意頭腦的「蘇老闆」蘇志威，經營四間舞蹈學校「iDance」及三間洋服店「LUXE TUXEDO」，在嚴峻的新冠肺炎疫情下，雖然生意受影響，仍咬着牙關捱下去。不少市民減少外出及人群聚集以抗疫，但蘇志威深明減壓也是攻打疫戰的關鍵之一，所以旗下舞蹈學校照常營業。他在網上發文指已向每位員工派發三盒口罩及消毒用品外，再多派20個口罩給員工，希望他們轉贈露宿者或清潔工人等有需要人士，又指公司已捐贈口罩給低收入家庭。大批網友留言讚他為「絕世好老闆」：「不如你請我！」據知他花了六位數字買入口罩及消毒用品。

昨日蘇志威接受本報訪問，說在海外訂購數百盒口罩兼派發給員工，而為保障客人及員工的健康，實施全面的防疫措施：「每間學校清潔同消毒次數比以前加強咗三至四倍以上，每個嚟上堂嘅學生我哋會送一支搓手液，無論員工或客人嚟學校時要量體溫，客人要填健康申報表。（客人填表有冇反對？）反而客人覺得咁做好好，令佢哋好安心！」

劉小慧以色列訂搓手液

有危便有機，蘇志威創辦舞蹈學校時，適逢2009年金融海嘯，現遇上令全球色變的新冠肺炎，重創百業，他堅持撐下去，他說：「生意當然有影響，（蝕幾多？）唔方便講，但希望做落去，同員工、市民共度時艱，唔會有無薪假或縮短工時。」由於校址位於旺區，他曾跟業主商討減租問題，惟只有個別業主答允。至於洋服店的生意，他說：「一定有影響，少咗人出街買嘢。（學校同洋服店加埋，你頂唔頂得順？）哈！我底子厚，頂得住！」續說太太劉小慧已從以色列訂購醫學級搓手液，稍後會在官網以成本價發售。

薛家燕響應停課至3月

另外，薛家燕經營「家燕媽媽藝術中心」為兒童提供藝術課程，現時停課以策安全，她說：「學校有200幾名學生，每堂連家長有幾十人，好擔心因為聚集而有人受感染，所以我跟教育局呼籲，等到3月中復課後，中心先開番。（好多家長煩惱小朋友喺屋企悶爆？）係呀，佢哋隔日打嚟問幾時開，學生係好想出吓嚟玩，但要遲少少啦！」她又表示拍了抗疫短片來集氣。

至於同樣經營舞蹈學校的跳唱歌手狄以達，其3間跳舞學校由月初起沒有開放，「疫」境中他努力想方法應變，近日開始試驗網上教學，不過有一定難度，他說：「教舞係需要學生、老師不斷互動，依家先畀40人試驗呢種網上學習方式。」而其學校派到各小學、幼稚園教學的老師也因停課而手停口停。至於他的歌唱工作，亦不斷延期，他說：「生意方面頂住先，依家需要穩守、開源節流，業主又唔肯減租！希望政府相關部門能提供更多協助畀教學工作者、自由工作者。」

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