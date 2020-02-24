好弱雞！周佩婷遊酒莊飲三杯即場瞓低

無綫節目《3日2夜》的主持周佩婷（Angel），以甜美笑容加美好身段，成功吸引網民眼球！早前她飛到澳洲墨爾本旅行，特意走出城市，玩轉多個郊外地方，實行近距離接觸大自然，享受「天人合一」的感覺。當中她最難忘到酒莊品酒，飲了三杯便當場睡倒，認真「弱雞」!

向來喜歡四出遊覽的Angel，不時作「空中飛人」，實行「讀萬卷書，不如行萬里路」。Angel直言十分喜歡澳洲這個地方，墨爾本亦並非首次踏足，但每次遊覽都有新感覺，更指當地天氣難測：「香港冬天嗰邊就係夏天，本來諗住可以避吓寒，所以帶咗好多夏天衫諗住去沙灘影靚相。點知落機嗰刻已經覺得好凍，同埋喺墨爾本一日可以感受四季變化，搞到第一日已經病咗。」

死頂除外套

Angel第一站到了Brighton Beach，是當地必去景點：「個沙灘有好多彩虹小屋，係一定要去嘅打卡點，但最搞笑嗰度又凍又大風，我着咗件羽絨都覺得好凍，但好多人為咗影靚相就好勇敢除咗件外套，有啲仲三點式上陣曬太陽，搞到自己好大對比，所以最後我都鼓起勇氣除咗件羽絨影相，唔夠幾分鐘就要着番，好弱雞。」

樹上熟櫻桃

Angel特意去郊區的果園摘車厘子，令她一吃難忘：「啲車厘子好味到爆，從未見過咁大粒，又好味，真係食完先知咩叫新鮮，我仲係第一次爬上樹摘嚟食，最尾我同朋友摘咗成5公斤，真係好平，簡直超值，喺香港好難有咁嘅機會。」

酒莊嘗美酒

親近完青草果園，少不得到酒莊品嘗美酒，雖然Angel酒量一般，亦趁機去了三間酒莊，卻發生了一則笑料：「我飲少少就會面紅，記得嗰次好搞笑，因為食咗啲感冒藥，當我飲完第三杯時太攰瞓着咗，搞到人哋以為我飲醉，非常尷尬，係好特別嘅體驗。」

親親草泥馬

隨後，Angel繼續親親大自然，與草泥馬近距離接觸：「我哋參加本地團去咗個農場，農場主人帶我哋睇佢哋72隻草泥馬，又可以餵佢哋。其實之前去上海一間動物cafe見過草泥馬，但嗰次佢哋係咁向我吐口水，今次喺澳洲接觸個感覺唔同晒，佢哋好乖。」