史匹堡為女兒下海拍AV「感尷尬」

荷里活大導演史提芬史匹堡（Steven Spielberg）與妻子Kate Capshaw的23歲養女Mikaela，早前宣布成為AV女星，拍攝「獨腳戲」色情片，又計劃成為脫衣舞孃，雖然她受訪時指父母十分支持她的事業方向，但知情者透露，史匹堡其實感到非常尷尬！

知情者透露：「表面上，史提芬同Kate，作為世上最進步同咁愛護佢哋子女嘅家長，一直都好支持Mikaela同嘗試了解佢。但亦好明顯，佢哋個女突然宣布成為性工作者，係令佢哋覺得好尷尬。」知情者又表示：「冇嘢可以影響史提芬史匹堡完美嘅形象，或者影響Kate，但佢哋亦擔心Mikaela嘅轉變，會令到人哋用有色眼鏡睇佢哋其他仔女。其他他女都嘗試支持Mikaela，但都同樣感到好尷尬。呢個絕對唔係佢哋被教育嘅方向。」

Mikaela曾透露自己小時候遭受街外人的性騷擾，造成童年陰影，她11歲起開始酗酒，之後被送到問題少年的寄宿學校，再令她焦慮症、抑鬱症、自我形象與人際關係問題更嚴重，出現飲食失調。對她來說，拍攝AV是令她重新振作與表達女權的方式。