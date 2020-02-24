IZ*ONE戴罩見粉絲　GFriend簽名會取消爆喊道歉

新冠肺炎繼續在南韓肆虐，總統文在寅昨日宣布政府決定將疫情預警上調至最高的「嚴重」級別，女團GFriend昨午原定在首爾舉行簽名會，但卻在粉絲入場後突然宣布取消。

GFriend以制服造型現身向在場粉絲道歉，她們坦言早於前一日開始苦惱要否取消簽名會，很抱歉未能及時通知粉絲，成員Eunha一度傷心落淚，其他成員亦眼濕濕向粉絲致歉，台下粉絲即大嗌「唔好喊啦」、「唔緊要啦」安慰成員，她們又約定下次會再穿制服跟粉絲見面，並叫大家一定要注意健康。

至於本月17日推出新專輯復工的限定女團IZ*ONE昨日就如常舉行簽名會，但成員全程戴住口罩，只有在影相環節時除低口罩給粉絲拍照。

受疫情影響，人氣男團防彈少年團原定於下午舉行的新碟發布會改為只以直播形式進行，不招待媒體入場，而新人男團UNVS今日宣布原定於下午舉行的出道記者會取消，韓劇《浪漫醫生金師傅2》亦宣布今晚的終映宴將以非公開形式進行，而天氣播報員金敏娥（音譯）今日透過Instagram表示自己出現發燒及感冒症狀，雖然情況不嚴重，但覺得不能單憑自我判斷，所以立即離開了電競節目的錄影現場，JTBC電視台指金敏娥正接受新型肺炎的病毒測試並進行自我隔離，今日的晨早新聞節目《Morning&》將會停播。

而模特兒出身的女星卞貞秀昨日在其營運的購物網上宣傳自己售賣的消毒搓手液，卻被部分網民批評她趁機搵銀，又將她和捐款幫助抗疫的藝人比較，她其後發文澄清：「捐錢還捐錢，我都想一般人可以買到（搓手液）嚟保護自己，我覺得兩樣都係好事。」