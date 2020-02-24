蘇打綠終於合體　保密條款違者得罰500萬

台灣組合蘇打綠的主音吳青峰台北小巨蛋騷圓滿落幕，仲邀請休團3年多嘅「蘇打綠」擔任嘉賓，6位團員喺演唱會最後登台，演唱新歌完新歌，真係感動死一班歌迷。當中吳青峰大爆大家為保密，連吳媽媽都唔知情，而僅有嘅知情人更加要簽訂「燕姿計劃」保密條款，違者要罰500萬元新台幣（約127萬港幣），吳青峰解釋：「安可曲本來要唱《我要的幸福》，同事以為找孫燕姿當嘉賓，在這邊跟孫燕姿說聲抱歉…」之後佢坦言都係兩日前先確定要合體，趁小巨蛋一開門就前來綵排，為了不讓人發現更全程戴帽遮掩。

蘇打綠在演唱會大唱新歌《Tomorrow will be fine》，吳青峰說：「大約三個月前大家開始討論，隨着休息快要結束，找回對音樂感覺，近3年休團期間都有分享彼此生活，比較少分享音樂」而每位團員陸續拋出這3年內作出的音樂，聽到這首歌的demo時，就認為是符合你們現在想講的話。

至於何時真正復團？吳青峰說：「蘇打綠很隨性，當時休息也是很隨性決定，十幾年前本來要解散，在海洋音樂季卻變成開始，到今天蘇打綠就是解散不了！」至於明確的復團時間，他語帶保留說：「看其他五位前輩高興囉。」