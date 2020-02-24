發聲明提「五大訴求」　EXO粉絲再要求Chen離隊

韓國男團EXO的27歲成員Chen上月13日突然透過親筆信宣布奉子成婚，不少粉絲對Chen突然宣布雙喜臨門難以接受，深感被欺騙，原本支持Chen的韓國粉絲網幾乎全部關閉，亦有不少粉絲認為他影響組合形象，紛紛要求他退出EXO，除在twitter發起hashtag之外，亦以靜坐形式抗議。

雖然Chen於上周四打破沉默，發文為令粉絲失望道歉，而所屬的SM事務所亦回應強調Chen不會退團，又指因為成員會陸續入伍，EXO今年將不會有組合活動，但不少粉絲依然不收貨，而EXO官方粉絲網「EXO-L ACE」今日第二度發聲明，要求Chen退團及提出「五大訴求」。

聲明中指Chen在過去一個月一直保持沉默，已經背棄了粉絲的信任，表現了不負責任的態度，又指SM事務所在早前的回應中完全無視了粉絲的感受，聲明中的「五大訴求」包括要求Chen退團、保護旗下藝人及管理藝人在搜尋網的檢索詞、保障EXO的組合活動及今後的節目活動、平等對待EXO Fanclub收費會員與SM旗下其他組合的收費會員及要求SM作出合理的回應，並指若到本月29日都未有收到SM的答覆，便會以各種模式繼續進行示威。