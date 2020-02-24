暗撻全昭旻？金鐘國屈池石鎮搞不倫戀捱批

金鐘國昨日在《Running Man》中拿池石鎮與全昭旻的感情線開玩笑，引起觀眾不滿。

韓國綜藝節目《Running Man》（RM）一向喜歡撮合未婚藝人，主持宋智孝與前主持Gary組成的「周一情侶」就曾深受觀眾愛戴，不過最新一集金鐘國就拿未婚的主持全昭旻與已婚的池石鎮開玩笑，惹來觀眾不滿。

昨日一集請來電影《潔白》的申慧善與裴宗玉做嘉賓，嘉賓就與主持分享平時放在私家車上的物品，金鐘國即大爆在池石鎮車上發現全昭旻的貼紙，質疑二人關係非比尋常！池石鎮即解釋指該坐駕並非自己的車，而是公司所有，但全昭旻就問：「Oppa你真係鍾意我呀？」其他主持亦即刻起哄，李光洙就問：「呢個可以播出街嗎？」劉在石就附和說：「呢位大哥真係癲咗啦。」金鐘國更即爆池石鎮買了很多女裝手袋，似乎想說他買過禮物給全昭旻。

節目播出街後，不少觀眾都對一眾主持的發言大感不滿，紛紛在節目官網留言投訴：「唔好再講咁低質嘅笑話啦」、「作為三大電視台嘅周末節目，竟然拎不倫戀嚟講笑」、「真骯髒」、「除咗感情線，就冇嘢好講啦咩」、「金鐘國嘅搞笑方式真係好離譜」。