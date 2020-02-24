送飯程序添亂　森美買定乾糧畀隔離父母

DJ森美的父母從鑽石公主號落船回港後，於上星期六凌晨隨即入住隔離中心14日，對有港人落船後出現確診個案，森美都不明點解，他說：「其實當日落船可能有啲亂，因為聽講有啲港人係未收到檢驗結果都有落船，但唔知嗰啲人有冇上機。」他表示父母每日都check住情況，昨日雙親再攞血同鼻的樣本做檢驗。

「去隔離又唔係度假」

雖然政府有提供防疫物資和食糧畀住在隔離中心的人士，但森美同妹妹也有準備給爸媽，主要是一些乾糧，因為他知道水果、金屬物品、電器等都不能帶入去。可能隔離中心人數都不少，他聽說昨日有關方面送飯又遲，有些單位又遺漏，他說：「唔緊要啦，去隔離又唔係度假。」而他跟父母就多了訊息溝通，他說：「呢排同佢哋傳whatsapp係過去嘅總和，我阿媽好鍾意打一隻遊戲機，我話又試玩，點知佢叫我打高啲level先講啦。」

森美爸爸憶困疫船境況嗌驚

身在隔離檢疫的駿洋邨的森美爸爸受東網訪問時，重提當日在郵輪上確診個案不斷增加，他都坦白說：「嗰時開房門都驚，好驚啲細菌走入嚟，依家喺呢度始終好過喺船。」雖然被困在屋內，但他並未感到好悶，因為如果回家他都是坐喺屋企，因為目前形勢他都不敢外出，他還識得講笑：「喺呢度可以慳番好多錢。」對有關方面安排的膳食，他傳相展示今日獲派的雲耳蒸雞飯相片，他說：「如果多啲疏菜會好啲。」相中見到還有兩包紙盒裝的烏龍茶。