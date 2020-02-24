已經60歲？張紋嘉「養鬼仔」保住童顏靚樣

由歌手轉型做演員的張紋嘉（Crystal）前年參與獨立電影《Hello Baby》演出，該電影由導演李兆龍執導，為香港電影導演會的學員作品。該片一直於美國、英國、加拿大等地參展並獲得四個獎項。電影故事圍繞懷孕不久的少婦Crystal（廖子妤飾）正跟老公辦離婚，搬回舊居獨自生活，卻不斷發生超自然怪事。仁心法師（張紋嘉飾）指一切靈異事件，皆由Crystal自己年少時墮胎的嬰靈而起，其後她的母親及老公先後遇害，最終目標是Crystal及現在肚裏胎兒的生命。仁心法師其實年約六十歲，因為多年「養鬼仔」意外地保持童顏，外表二十多歲，但因為此行徑嚇走丈夫 。曾誕下一對孖胎，可惜哥哥夭折，弟弟正常地長大，由敖嘉年飾演。

Crystal於週末收到喜訊，該電影於美國德州影展：Prison City Film Festival九項提名之中自己入選Narrative-short Best Supporting Actress。當時她正忙於自己親手策劃的形象拍攝工作，收到消息時先是錯愕，入行多年默默耕耘得到鼓勵，開心得需要「行埋一邊」靜下來好好消化消息，工作人員起初不明所以，還以為她吃錯東西感到不適。Crystal當然與在場團隊分享喜悅，並立刻「萬歲」下午茶。

Crystal表示：「好興奮喇已經！因為自己好少得到演戲方面嘅賞識。外間對我嘅感覺大部分停留於HotCha同歌手嘅身份。其實我近年都好活躍於舞台劇嘅開發同演出，所以導演選用自己拍攝靈異驚慄片已經好驚喜。起初覺得要演一個平衡到內在六十幾歲而外表係二十幾歲嘅女人十分困難！因為我行為舉止又唔可以直接演老人家，咁樣會非常突兀，我講説話平日比較快、節奏急促。所以我慢慢練習如何逐漸講得慢啲老練啲，語調上似番老年人。再喺身體語言上花發功夫設計小動作，令人覺得呢個角色表裏不一又充滿黑暗面，令觀眾投入懸疑氛圍。我同導演及各位演員事前都花很多時間喺準備功夫當中，一齊討論劇本、排練等等。多謝導演嘅耐性同其他演員嘅提醒。好期待今年更多電視電影演出嘅機會。」