夫妻檔拍微電影　鄧健泓整喊石詠莉衰太認真

歌手石詠莉 (Sukie) 本月初宣布與唱片公司星娛樂和平解約，暫時她會以獨立歌手身份經營歌唱事業，其愛妻號老公鄧健泓 (Patrick) 以前曾自資為太太製作唱片，經驗豐富的Patrick當然親力親為，同Sukie繼續孖住上。Sukie在獨立後的第一擊，就係推出微電影《DREAMS COME TRUE》，由Patrick擔任導演，並參與編劇、監製、剪接等創作及製作，更將作品報名參加微電影「創+作」支援計劃 (音樂篇 )，賽果將於8月揭盅。

李日朗幫手

Patrick過往曾操刀拍過幾個有故事性的MV，但今次是首度拍攝微電影，他覺得整個過程都有得着，雖則已是N次夫妻檔合作，但Patrick對太太依然十分欣賞：「每次同老婆合作都好得心應手，因為我太了解佢，佢又好專業，呢次有場撞車戲拍通頂，嗰晚拍落雨又凍又趕時間，Sukie要濕身，成頭血漿，又瞓地，佢冇怨言，工作態度好好；同埋今次好多謝Don(李日朗) 幫手，老婆成日話要搵個靚仔做主角，相信呢次佢好滿意。」

短短的16分鐘作品是他們的心血，身為導演的Partick直情係緊張大師，在拍攝期間更因為太認真而整喊老婆，Patrick笑說：「入面有一場戲喺洗衣舖拍，嗰日我好大聲同Sukie講『唔好掂枱上啲嘢』，佢就覺得我好惡，當場就喊，停咗機6分鐘等佢...當然之後我要道歉啦。」

錢家班相助

片中Sukie飾演一對孖生姊妹，一人分飾家姐「阿瑩」同細妹「Christy」，兩個角色的性格及態度有明顯分别，最搞笑係有朋友及fans看過微電影後，以為Sukie真係有個孖生妹妹，仲讚「妹妹」比較靚，令Patrick兩公婆啼笑皆非。Patrick又表示很感恩劇中所有演員都有出色的演出，包括兩對飾演Sukie童年和少女的孖生姊妹，這兩對雙胞胎的天分完全超班；另外他亦感謝錢嘉樂找來錢家班車手吳海堂幫忙拍飛車。「我哋唔係淨係拍大戲，都會回饋電影圈，支持有心人。」吳海堂這句話，就讓Patrick很感動。