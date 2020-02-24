Jin未知幾時入伍　SUGA@BTS自爆係奉俊昊粉絲

韓國人氣男團防彈少年團（BTS）上周五推出第四張專輯《Map of the Soul: 7》，七子結束美國宣傳之旅，昨日返抵韓國，今午現身在首爾舉行的新碟發布會，發布會原定會招待記者入場，但因為近日新冠肺炎疫情愈趨嚴重，發布會改為以直播形式進行，所屬的Big Hit事務所事前收集記者的問題，安排七子在直播中回答。

每次出碟都破紀錄的BTS，今次新碟首日便錄得265.3萬張銷量，創下韓國史上最高單日銷量紀錄，主打歌《ON》更在全世界91個地區的iTunes排行榜中稱冠，並登上英國單曲榜第8位，而最近憑執導電影《上流寄生族》掃四獎為韓國爭光的名導奉俊昊，曾在訪問中說「BTS的影響力是我的3,000倍」，談到獲奉俊昊讚賞，成員SUGA表示十分榮幸：「我係奉俊昊導演嘅粉絲，佢所有電影我都有睇過，太過獎了，我都唔知道我哋有咁大影響力，前面嘅路仲有好長，好多謝佢提起我哋。」

SUGA又談到上月他們連續第二年出席美國格林美音樂獎，今年更有機會在頒獎禮上演出，感到十分光榮，會繼續努力，爭取明年也能夠參加格林美，Jin則表示比起成績，覺得用音樂令大家感到幸福更重要，而將於今年12月滿28歲的Jin將於年內入伍，他表示還未有落實時間，所以未能向大家透露，並指兵役是一定要履行的義務，已做好準備迎接國家的召喚。

而BTS今次新碟主題是「7」，包含了BTS出道7年來的故事，當中《Black Swan》便是講述作為藝術家的恐懼，隊長RM指他是一邊哭一邊寫該曲：「我想起好多過去嘅事，同顯露自己脆弱嘅一面戰鬥，因為係第一次，所以會犯錯，亦會有咩都唔識嘅時候，有時會覺得自己做得好好，每當想起除咗我之外，仲有另外6個人嘅時候，就覺得真係太好啦。」他表示今次是抱着感恩的心製作這張專輯，在將來的7年也會這樣做，希望7名成員之後也能健康和幸福地一起活動下去。