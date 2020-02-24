日本主播批評政府處理鑽石公主號不當！一半被切斷

新冠型肺炎病毒在日本持續，停泊在橫濱港的鑽石公主號日前結束隔離後，日本厚生勞動省許可下，讓969名檢驗結果為陰性的日籍乘客落船，送他們到車站便讓各人自行回家，但一名60歲女子返家兩天後發燒，確診武漢肺炎首例，令日本巿民大為震驚。日本女主播長野智子昨晚報道新聞時，忍不住開聲批評，引發網民議論紛紛。

當晚，長野智子報道鑽石公主號落船的女乘客受到感染新聞，指這一星期，看了海外的BBS、CNN等新聞，頭條還是鑽石公主號。她表示最令在關注是，海外傳媒對當局沒有進行隔離，就讓乘客搭交通工具回家，導致疫情擴大才遭到批評，政府應該深入調查，向國內外作出交待。除了長野智子的個人意見，並播出鑽石公主號船上醫生的匿名變聲專訪，畫面進行一半突然被切斷，令觀眾錯愕。

而長野智子的個人意見，亦惹起網民的爭論，有人批評主播的個人意見，指出難道要一個一個送回家嗎？但亦有大批網友力撐長野智子，指落船後讓乘客在橫濱車站離去，沒有為各人作出檢查或隔離，導致感染擴大，是政府不負責任造成。