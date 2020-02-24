宣萱戴布口罩　陳豪Man爆唔削員工福利

藝人陳豪、宣萱、林穎彤、張彥博、黃建東及趙永洪現身為無綫新劇《陀槍師姐2020》（暫名）開工。兩年未有新作的陳豪，笑言手頭上有三部劇排隊出街，再講到新冠肺炎肆虐，於人來人往、繁忙街道上取景可會擔心？他坦言都有：「做演員冇辦法戴口罩。（放工返屋企啲仔女會撲埋你度？）會㗎！但叫佢哋唔好，入門前會噴消毒、沖埋涼先同佢哋玩。」身旁宣萱笑話對狗狗唔Work：「點叫佢哋都會撲上嚟，惟有避開佢哋去洗手先。」

忍住唔捽眼

問到拍劇時可會減少接觸？他們表示都好難：「取景位置都好Open，都好難防，劇組都會揀啲冇確診個案發生過嘅地方拍攝，盡量小心，因為只要有一個有事，大家都會中，會帶定搓手液旁身，做好基本衞生措施。」若有親熱戲份會借位拍？宣萱表示暫時未有：「就算有都唔拍住，仲唔好捽眼同埋面，但愈講愈痕。」續指其實大家不用過份驚慌：「我係好隨緣，要中嘅話戴口罩可能都會中，覺得呢個疫情喺香港都算控制得好好，自己出街都係用布口罩，用完就洗、再消毒，啲外科口罩就留嚟緊急嘅時候用。（撲唔到口罩先用布口罩？）唔係，但外科口罩又係咪真係防晒又真係唔知，朋友有問我買唔買，係我唔買住留番畀啲有需要嘅人，就好似廁紙、漂白水呢啲夠就OK，唔好自亂陣腳，唔拍戲就少出街。」

與員工共渡時艱

談及市道受疫情影響轉差，陳豪直言咖啡店生意有下滑，更用「傷」來形容，不過即自我安慰：「跌幅大，但都OK嘅，有同業主傾減租，希望傾得成。（有咩自求方法？）覺得自己嗰防守性都幾強，有信心可以過到呢個難關，同員工互相幫助。」有要求員工放無薪假？陳豪Man爆指不會削減員工任何福利：「舖頭已經唔多人，得3、4個，如果削減咗，遲啲市道好番，重新上軌好難，明白員工開心先會付出工作。」宣萱大讚對方好老闆，又指屋企家傭即使放假都寧願留在家中，自己都不介意。

陳豪笑指三個小朋友現時停學，每日都自我娛樂：「我好Lucky，佢哋唔會扭出街，好彩有伴可以玩到癲，Aimee（陳茵媺）又同佢哋焗吓嘢，我哋又教吓佢哋做功課，忙咗、責任又大咗。」