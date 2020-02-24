4月日劇卡士勁！木村求神硬撼《半澤直樹2》

日本4月新劇還有一段日子才開鑼，但各大電視台已準備王牌武器迎戰，戲碼甚有睇頭。

最受注目是TBS電視台神劇《半澤直樹》第二季，安排於4月在周日劇場播映。《半澤直樹》首季於2013年7月播映，平均收視錄得28.7%，大結局更奪得42.2%收視，創下日劇神話。第2季已於昨日開拍，改編自池井戶潤原著系列小說《失落世代的逆襲》及《銀翼的伊卡洛斯》，講述半澤直樹調派到東京中央證券工作，繼續揭發公司不正當的勾當和黑幕，並要奸人加倍奉還。昨日拍攝堺雅人飾演的半澤，與中央證券社長往銀行總公司的場面。堺雅人昨晨7時抵達拍攝現場，受到超過100名臨記和職員歡迎，堺雅人顯得有點不好意思，笑笑口叫大家一起努力。首季創出金句「加倍奉還」，堺雅人希望第二季再創新的流行語。

至於4月另一套受注目日劇，是日劇天王木村拓哉主演的《BG~身邊警護人》第二季，富士電視台未正式宣布，木村已在微博率先公布，他昨日在微博晒神社照片，並留言「BG的拍攝前，進行驅邪。」，他更公開劇中短髮新造型，以新形象撼《半澤直樹》第二季。

而4月檔期還有篠原涼子代表作《派遣的品格》第二季，這套日劇2007年獲得甚佳收視和口碑，而第二季更邀得老公市村正親客串。另外，織田裕二再度與鈴木保奈美再合作，演出改編自美劇的《SUIT 》第二季。