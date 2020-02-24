避免去醫院！余德丞覆診無限期押後

藝員余德丞（Dickson）為無綫節目《娛樂大家10點半》錄影，問到新型肺炎疫情對工作可有影響？他坦言原定2月是要拍一個運動品牌硬照廣告，但因疫情關係一再壓後，預計4月才能復工。見他不時拍片上網，Dickson指拍攝的範疇都因疫情而收窄：「原本想講足球，但康文署嘅球場都冇開，想介紹食肆亦唔係好適合。」問到如何打發時間？他謂有跟表弟去私人足球會到踢波。問到不怕人多危險？ 他笑言：「其實都冇乜人，得幾個人踢波啫，好耐冇踢，隻腳好痕，要止吓腳痕，依家去行山多人過去銅鑼灣。」

Dickson表示除工作外，原本3月返醫院覆診都要無限期押後，因目前情況亦盡量避免到醫院，加上他的心臟情況亦沒有大礙，因此醫生都提議他遲些才覆診。問到是否少了跟異性約會？Dickson笑言：「咁朋友唔係男就女，以前一星期約食飯五日，依家咪一日囉！」好友蔡思貝可有約他？他說：「之前佢生日我都遲咗約佢食飯，今次我生日佢都未約我當打和。（蔡思貝約胡鴻鈞都唔約你？）係咩咁我又唔知喎？畀人影到咩？即係要約胡鴻鈞先約到佢，唔係嘛！我試吓先！（約到通知我哋！）好，叫晒大家嚟。」