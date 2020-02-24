憶五叔自殺！楊明硬漢變淚人：嬲佢唔出聲就走

日前播出的無綫節目《仨心友行》中，藝人楊明、高海寧、陳敏之與陳凱琳（Grace）於馬來西亞海灘把酒談心，流露感性一面！繼陳凱琳自爆於加拿大讀大學時曾患抑鬱，原來楊明都有一段非常傷心的過去！節目中提到最想回到過去的時刻，楊明指讀中學時，與他年紀相近的五叔突然跳樓自殺，當時無人知道發生甚麼事，故很想回到那一刻向對方問個究竟，一向硬朗的他憶述此事時依然哭成淚人。

東網聯絡楊明，他表示不少朋友看過節目後致電問候，講到與五叔的關係時說：「佢係我最細嘅阿叔，大我五、六年左右，所以比較好感情，佢仲喺我屋企附近做嘢，午飯時間都會上嚟我屋企食同休息。點知有一日放咗學，老竇話畀我聽佢喺我哋屋企附近嘅大廈跳咗落嚟。」雖然已是廿年前的事，但他直言此事一度令他很生氣，難以釋懷：「有段時間好嬲佢，粒聲唔出就走咗，佢上咗位（靈位）之後，我有成八年冇去拜佢！除咗係嬲佢，心底其實好驚見到佢嘅靈位，因為太傷心，係慢慢大個先開始釋懷。過咗咁多年以為冇咁傷心，點知都係頂唔住爆喊。」高海寧亦在節目中哽咽表示初入行時，受負面新聞影響而患上抑鬱，因為自覺性格開朗且做事守規矩，但仍經常有負面傳聞，令她一度感氣餒。