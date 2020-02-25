辜負滕麗名種惡果　魏駿傑終身不娶：咩債都還晒

藝人魏駿傑和重慶嫩妻張利華的婚姻踏入第12年，面對妻子多次不忠，在她被爆出和老外車廂啜爆兼密室纏綿之前，於今年1月10日，多次挽救婚姻失敗的他，終於下定決心斬斷夫妻情，在社交網宣布：「從此與你相依為命。」宣告下半生只跟女兒Jessica相依。隨後更爆出他和張利華已分房5年，默認正辦理離婚手續，因未能給女兒一個完整家庭，愧疚至深，擔心會傷害女兒，故離婚詳情一直不願多談，他又要面對外間的冷嘲熱諷，認為今天他失婚，是負了滕麗名的「果」。

湊女跑山市民打氣

他與滕麗名的一段情，始於1998年合演《陀槍師姐》定情並共賦同居，惟2007年宣布分手，有傳是因張利華介入。到2010年有粉絲留言指若他與滕麗名一起會更完美時，他竟回覆：「這種賤人趁早撇低！」滕麗名亦告反擊：「幸福不會到處罵人！」他卻解釋被黑客入侵，並非其留言，但雙方關係明顯惡化。

發表與女兒相依為命論的魏駿傑，至今失婚46天，心情跌宕起伏，要在女兒面前裝作堅強，同時要專心照顧女兒的起居飲食。

阿滕受傷心赤赤痛

日前本報拍得他和女兒在運動場跑步，兩父女玩接力跑，樂也融融，他接受本報專訪時表示，每天為女兒安排三餐，陪做功課，並一起做運動如跑山等，盡心盡力，為的是想女兒有個健康快樂的生活，他說：「跑山時，見到有啲市民對我直豎拇指，雖然佢冇講啲乜，但我好感動，好多謝佢哋嘅支持。」

對於失婚後被千夫所指，指他今日婚姻失敗，因當年負了滕麗名而得的果。回首跟滕麗名的9年情，魏駿傑感到惋惜，他說：「好多人以為我做咗好多錯事，以為我對滕麗名唔好，今時今日，咩債都還晒啦！回望過去，唔可以話邊個對邊個唔好，只係緣分已盡。啲人話我對佢唔好，其實只係可能我冇呢個資格愛佢，所以我冇咗佢，都係公平。雖然分開咁耐，我都有留意關心佢嘅嘢，好似早排佢受傷斷肋骨，我睇到都即刻諗：『唉！點解會咁㗎？』佢老公真係好好，一定做得比我好。我知新一輯《陀槍師姐》會開，雖然我冇份，但呢個劇係記錄呢段情，我希望個劇好，更希望滕麗名一世都好。」

不自量力唔識處理

和滕麗名的9年情已逝，跟張利華12年的婚姻也付諸流水，五十知天命，現年52歲的魏駿傑，兩段情令他有所頓悟：「喺感情上我係冇機心嘅人，所以我對任何人都好好。對我唔好嘅人，我又唔識得反抗，就好似呢段婚姻咁。我唔好嘅地方，在於我成日退縮，不自量力，唔識得處理，所以惟有退縮，退縮到一個地步，連自己都覺得慚愧。」

他承認夫妻情斷，還未完全走出陰霾，傷心、失望、忐忑，共冶一爐，再來多場戀愛？他表示怕怕了：「依家係處於過到同過唔到之間，未過得晒，好似過到，又好似過唔到。日後再接受另一段感情？冇可能，呢一刻我唔會再娶，終身不娶。」