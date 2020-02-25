東方日報C1：魏駿傑辜負滕麗名決終身不娶

面對嫩妻張利華多次不忠，上月宣布要跟女兒相依為命的魏駿傑，飽受失婚之痛，同時承受千夫所指，外間認為他今天的「果」，「因」負了舊愛滕麗名。和滕麗名是緣是債也是場夢，接受本報獨家專訪的魏駿傑說：「今時今日，咩債都還晒！希望滕麗名一世都好！」昔日的情場浪子，失婚這一跤跌得痛，痛得他直言：「終身不娶。」

魏駿傑和重慶嫩妻張利華的婚姻踏入第12年，面對妻子多次不忠，在她被爆出和老外車廂啜爆兼密室纏綿之前，於今年1月10日，多次挽救婚姻失敗的他，終於下定決心斬斷夫妻情，在社交網宣布：「從此與你相依為命。」宣告下半生只 跟女兒Jessica相依。隨後更爆出他和張利華已分房5年，默認正辦理離婚手續，因未能給女兒一個完整家庭，愧疚至深， 擔心會傷害女兒，故離婚詳情一直不願多談，他又要面對外 間的冷嘲熱諷，認為今天他失婚，是負了滕麗名的「果」。

湊女跑山市民打氣

與滕麗名的一段情，始於1998年合演《陀槍師姐》定情並共賦同居，惟2007年宣布分手，有傳是因張利華介入。到2010年有粉絲留言指若他與滕麗名一起會更完美時，他竟回覆：「這種賤人趁早撇低！」滕麗名亦告反擊：「幸福不會到處罵人！」他卻解釋被黑客入侵，並非其留言，但雙方關係 明顯惡化。 發表與女兒相依為命論的魏駿傑，心情跌宕起伏，要在女兒面前裝作堅強，同時要專心照顧女兒的起居飲食。

日前 本報拍得他和女兒在運動場跑步，兩父女玩接力跑，樂也融融，他接受本報專訪時表示，每天為女兒安排三餐，陪做功 課，並一起做運動如跑山等，盡心盡力，為的是想女兒有個健康快樂的生活，他說：「跑山時，見到有啲市民對我直豎拇 指，雖然佢冇講啲乜，但我好感動，好多謝佢哋嘅支持。」

阿滕受傷心赤赤痛

對於失婚後被千夫所指，指他今日婚姻失敗，因當年負了滕麗名而得的果。回首跟滕麗名的9年情，魏駿傑感到惋惜，他說：「好多人以為我做咗好多錯事，以為我對滕麗名唔好，今時今日，咩債都還晒啦！回望過去，唔可以話邊個對邊個唔好，只係緣分已盡。啲人話我對佢唔好，其實只係可能我冇呢個資格愛佢，所以我冇咗佢，都係公平。雖然分 開咁耐，我都有留意關心佢嘅嘢，好似早排佢受傷斷肋骨，我睇到都即刻諗：『唉！點解會咁㗎？』佢老公真係好好，一定做得比我好。我知新一輯《陀槍師姐》會開，雖然我冇份，但呢個劇係記錄呢段情，我希望個劇好，更希望滕麗名一世都好。」

不自量力唔識處理

和滕麗名的9年情已逝，跟張利華12年的婚姻也付諸流水，五十知天命，現年52歲的魏駿傑，兩段情令 他有所頓悟：「喺感情上我係冇機心嘅人，所以我 對任何人都好好。對我唔好嘅人，我又唔識得反抗，就好似呢段婚姻咁。我唔好嘅地方，在於我成日退縮，不自量力，唔識得處理，所以惟有退縮，退縮到一個地步，連自己都覺 得慚愧。」

他承認夫妻情斷，還未完全走出陰霾，傷心、失望、忐忑，共冶一爐，再來多場戀愛？ 他表示怕怕了：「依家係處於過到同過唔到之間， 未過得晒，好似過到，又好似過唔到。日後再接 受另一段感情？ 冇可能，呢一刻我唔會再娶，終身不娶。」

栽培囡囡教打牌

魏駿傑下半生的希望及心思，全寄託在現年9歲的女兒Jessica身上。他說：「個女對我好好，佢見我為咗湊佢而冇開工，佢話：『我將啲利是錢畀晒你！』聽到真係好開心。佢都有出現唔太正常嘅反應，例如駁嘴，可能因為我畀唔到佢完整嘅家庭。個女會諗，係咪我對佢媽媽唔好，令到父母分開，所以我好難受，我想做多啲嘢去彌補。」

現時他成為女兒「三陪」：陪玩、陪食、陪做功課，魏駿傑更實行開明教女法，就是教女兒打麻雀，他說：「早排見到我買麻雀枱，因為我想個女透過打麻雀，除咗訓練腦筋，仲可以培養品性，所謂牌品好自然人品好，打麻雀係高深嘅學問，透過攻守可以學習人生道理。佢好叻㗎，仲係自摸專家，試過連續自摸十鋪！佢啲麻雀腳係我幫手搵㗎！將來佢有男朋友，我一定要同佢男朋友打番場，試吓人品。」向來成績優異的Jessica，愛運動也愛音樂，擅長拉低音大提琴。

滕麗名：我好幸福

滕麗名、魏駿傑當年拍攝《陀槍師姐》撻着，連拍四輯後，兩人的9年情亦告終，近日《陀槍師姐》開拍第五輯，阿滕飾演 之師姐「陳三元」榜上有名，但「程峰」魏駿傑則被消失，劇中連兩人的龍鳳胎剩下的女兒「莎莎」 亦不會出現，阿滕獨自「重新」開始！對於魏駿傑與 她的一段情，事隔十多年才表示有愧於她，並祝福她一世都好，阿滕處之泰然，她回覆說：「多謝，我好幸福，祝全 世界都幸福！」

阿滕情路上幾經波折，2007年跟魏駿傑分手後，一年後拍攝 劇集《野蠻奶奶大戰戈師奶》跟郭政鴻撻着，但拍拖一年多，郭政鴻被踢爆早有妻女，令阿滕傷心欲絕，至2013年與金融才俊朱建崑結婚，始在情路上找到真正幸福。3年前魏駿傑與張利 華首傳婚變，阿滕曾被問 及如何維繫夫妻感情，她說：「兩公婆最緊要夾， 有時大家唔需要特別做啲乜嘢， 開開心心就過一日，已經好幸福！」對於老公是否很錫她，當時阿滕亦忍不住說：「係呀， 我係被寵壞嘅老婆！」

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：