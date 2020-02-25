【潮魅】木村光希大波浪打造Maxi Glam

以珠寶起家的國際品牌BVLGARI，每次在米蘭時裝周發表新一季的皮具及配飾，均是焦點所在。日前品牌在米蘭時裝周發表的2020年秋冬皮具及配飾系列，珍稀皮革打造的經典皮具，以Maxi Glam為概念，完美融合珠寶靈感和現代生活風格，將Serpenti系列注入玩味元素，令華麗風格上再具開創性，把精緻的細節詮釋奢華時尚品味。展廳由意大利藝術家Andrea Crespi設計的蛇紋裝飾作主調，加上現場來賓星光熠熠，成為時裝周的最熱話題！

身為品牌大使、現年17歲的木村光希，大玩黑色誘惑，以smoky eyes冶艷妝容，配上大波浪髮型，盡展另類成熟美，黑色短裙下的美腿更是誘人。而同場比木村光希年長十年、現年27歲的日本名模森星（Hikari Mori）則以白色綴以黑色蝴蝶結的拖地長裙登場，和木村光希成為「黑白配」。出席嘉賓還有英國已故戴安娜王妃的姪女Lady Kitty Spencer、名模Anna Cleveland等，並在現場欣賞歌手Faith Lynch的表演。