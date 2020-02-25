高比拜仁追思會　Beyonce下禁拍令被轟大牌

NBA巨星高比拜仁（Kobe Bryant）的追思會，周二（25日）凌晨在洛杉磯湖人主場館舉行，共有2萬人出席。出席者除了高比拜仁家屬與前隊友之外他的圈中一眾好友包括珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）與未婚夫Alexander Rodriguez、美國真人騷家族Kardashian成員與名嘴Jimmy Kimmel等亦有出席，其中珍妮花被影到哭成淚人。

一眾嘉賓輪流上台發言。其中美國樂壇天后Beyonce在追思會率先出場唱出高比生前最喜愛她的歌曲。不過Beyonce就因為禁止傳媒影她的照片而被批評耍大牌！美聯社與Getty Images兩大相片代理的人員表示他們的攝影師被禁止影Beyonce。有出席追思會的人士受訪時批評Beyonce下禁拍令對高比家人及fans好不敬：「實在對高比嘅家人同fans好冒犯，Bryonce太過控制佢嘅形象，佢通常都只准許佢選擇過嘅相片嚟發放。但喺高比嘅追思會唔畀人影佢相？就連之前米高積遜（Michael Jackson）嘅追思會，米高嘅家人都唔會咁做啦！」

據知舉行地點的斯台普斯體育館工作人員被派在場內監察一眾攝影師確保Beyonce時冇一個鏡頭是影住個台！有知情者說：「班攝影師唔能夠相信。咁樣對Beyonce嘅形象百害而冇一利。仲令到佢更大牌。個追思會嘅主角唔係佢。」由於個追思會是直播，最後只有大會的鏡頭影住Beyonce。除了Beyonce之外，天后如Christina Aguilera與Alicia Keys都有任表演嘉賓，不過她們就沒有下禁拍令。