張可頤做總監　姜大偉仔仔孖18歲陳涵林拍MV

「涵耀星際」18歲美籍華裔女新人陳涵林（Karen），早前專程由美國飛來香港拍攝第二首個人國語新歌《當我變成我們》MV，商界女強人、老闆Laura親自出馬邀請好朋友姜大偉的愛子姜卓文（細John）擔任MV男主角，師姐張可頤更以「涵耀星際」製作部行政總裁身份擔任MV製作總監。

拍攝當天拍足17個鐘，當晚更遇上冷鋒，氣溫驟降只得攝氏10度，兩人還要穿上短袖、短裙校服在清水灣郊區一間學校取景，不過主角二人精神十足，沒有呻過半句辛苦或露出疲態，被讚有潛質做演員又夠專業。第一次擔任MV男主角的姜卓文也表示好好玩：「學到好多嘢，最開心到學校取景，睇到學生在操場打籃球，好有童年回憶，諗起中學時想識女仔，但又好尷尬。」

陳涵林覺得最困難是天氣冷卻要扮夏天，姜卓文則笑言：「最辛苦冇得食嘢，我好鍾意食嘢，哈哈！不過Karen好叻女，好似玩樂器咁，初初見佢完全唔識，但教佢玩一陣，就見佢愈玩愈叻，要演兩小無猜，開頭有啲尷尬，但佢好叻好快投入，好開心認識咁叻嘅歌手。」陳涵林對姜卓文印象也很好，連聲讚他：「好親切，又肯幫人，照顧我，又教我彈結他，係一個好好男仔。」