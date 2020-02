藝人謝婷婷自從榮升人母後專心湊女生活,樂於享受做媽媽,而佢一直未有透露BB親父是誰同囡囡嘅出世日子。今日佢喺網上晒出一張生日蛋糕照,慶祝女兒Sarah嘅生日,蛋糕仲以獨角獸為題,非常精緻!婷婷仲以英文留言指囡囡係佢嘅全部,非常愛佢,而今個月21號就係佢出世日子「I love you more than you’ll ever know... Happy 1st birthday, Hunny Bug. 21/02/20 #firstbirthday #mybabygirl #loveofmylife #myworld #ilysm」好友貝安琪、上山詩鈉.等亦希送祝福!