肥媽遇九霄驚魂嚇喊：老公部呼吸機喺上面

藝人肥媽（Maria Cordero）昨日由英國飛馬來西亞，起飛不久遇飛機故障，機長透露引擎撞到雀仔，只可用一個引擎降落，肥媽嚇到魂魄唔齊，之後飛機安全落地後，肥媽在機上拍片講感受，還留言：「飛機故障要原機折返，嗰一下真係好擔心好緊張，好驚心動魄的一程機，以為可以順利飛到，結果飛咗一個鐘都有故障。第一次遇上咁的意外，真係好驚好緊張，好彩老公喺我身邊，感恩最後都順利可以返倫敦，平安到步。」肥媽不忘多謝機組人員，表示折返倫敦後再入住機場附近的酒店，佢話：「搞掂晒啲嘢，依家喺酒店瞓一陣，晏啲再飛過。」肥媽表示心情依然未能平復：「依家都仲驚緊，當知道飛機有事心諗好多好多嘢，好驚返唔到嚟。」

今日肥媽終於成功抵達馬來西亞，但一波未平一波平又起，佢再次拍片報平安，但成個人喊晒，佢話：「今次旅程驚喜一浪接一浪，係驚多過喜，知道大家的擔心，剛剛到了KL，同大家報個平安，呢次的旅程簡直驚喜一浪接一浪，係驚多過喜，頭先可能我同老公唔夠瞓，一落機匆忙得濟，漏咗老公的呼吸機同藥，全部漏低喺飛機上面，我太大意了..... 我太唔小心了......年紀大，真係唔嚇得，未必所有人會知，因為老公的病關係，肺同呼吸其實唔係咁好，所以呼吸機同藥有起事上嚟係要嚟救命，所以依家活多一日其實都賺咗，感恩同幸運地，好多謝... 好多謝...好多謝！」又多謝KL機埸同機組人員幫好快幫佢搵番啲藥：「可能全靠大家的集氣同祝福先會咁順利，只差一程機就順利返到屋企，希望一切順利，要大家擔心了。」