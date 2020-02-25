涉與鄭俊英分享色情照　Roy Kim獲判不起訴

韓團Big Bang前成員勝利經營的夜店去年初爆出連串醜聞，警方在調查他的手機記錄時，發現他的好友鄭俊英在聊天群組中散布偷拍的性愛片，FT Island前隊長崔鍾勛、CNBLUE前成員李宗泫及Eddy Kim亦捲入其中，同樣屬群組成員的男歌手Roy Kim亦因涉嫌散布色情影片而遭立案調查。

而Roy Kim所屬的事務所今日表示，Roy Kim去年4月因為涉嫌散布色情影片而接受警方調查，最近已獲判「不起訴」，並向因為事件而感到失望的人及等待多時的粉絲致歉。事務所指經過調查後，證實Roy Kim曾於2016年在群組中分享一張來自網誌的截圖，他當時並不知道這種行為會被視為散布色情影片，現在已為當時輕率的行為感到後悔及深切反省，但事務所強調Roy Kim並不是問題群組的成員，而今後他會改過，會給大家看到他謙虛和正面的樣子。

Channel節目《聽到傳聞》昨日亦談到Roy Kim的案件，有記者指Roy Kim是鄭俊英釣然同好會的群組成員，因為曾經分享一張合成的色情照片而受查：「當時群組上有人分享一張截圖，然而就有人指該照片是合成圖片。」